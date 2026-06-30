PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Limburg (ots)

Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus,

Hadamar-Niederhadamar, Carl-Faust-Straße, Montag, 29.06.2026, 16:39 Uhr

(dd) Drei bislang unbekannte Männer haben am Montagnachmittag versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Carl-Faust-Straße in Hadamar einzudringen.

Die Täter hebelten die Kellertür auf und gelangten so in das Mehrfamilienhaus. Anschließend durchquerten sie den Hausflur, verließen das Gebäude jedoch wieder, nachdem sie von einem Anwohner bemerkt worden waren. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Die drei Männer wurden als "dunkelhäutig" beschrieben und sollen dunkle Kleidung getragen haben. Einer von ihnen führte einen Rucksack mit sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den beschriebenen Personen oder sonstige sachdienliche Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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