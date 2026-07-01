PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Geldübergabe nach Schockanruf +++ Mutmaßliche Schussabgabe auf Friseurladen und Kiosk - Zeugen gesucht

Limburg (ots)

1. Geldübergabe nach Schockanruf,

Hadamar, 30.06.2026, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(pl)Am Dienstag haben Telefonbetrüger eine Frau aus Hadamar um ihr Geld gebracht. Am späten Nachmittag ging bei der Frau der Anruf einer angeblichen Verwandten ein. Diese gab vor, aufgrund einer Notlage dringend finanzielle Hilfe zu benötigen. Durch die Täuschung brachten die Betrüger die geschockte Frau schließlich dazu, gegen 19:00 Uhr Bargeld an einen Abholer zu übergeben. Das Telefonat sei in Russisch geführt worden. Bei dem Abholer soll es sich um einen dunkelgekleideten, jungen Mann mit einem "afrikanischen" Erscheinungsbild gehandelt haben. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wie in vielen Fällen wurde die Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten:

- Legen Sie sofort auf, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen und/oder Geld oder Wertgegenstände gefordert werden. - Kontaktieren Sie eine Person Ihres Vertrauens unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer. - Übergeben Sie niemals Wertgegenstände bzw. Geld an Unbekannte. - Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse weiter. - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder erstatten Anzeige. - Notieren Sie sich (wenn vorhanden) die auf Ihrem Telefon angezeigte Nummer des Anrufers und teilen Sie es der Polizei mit!

2. Mutmaßliche Schussabgabe auf Friseurladen und Kiosk - Zeugen gesucht, Hadamar, Gymnasiumstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 03:20 Uhr

(kq)Noch unklar sind die Hintergründe einer mutmaßlichen Schussabgabe in der Nacht zum Mittwoch auf einen Friseurladen sowie ein Kiosk in Hadamar. Die Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit dem Hessischen Landeskriminalamt die Ermittlungen in dem Sachverhalt aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Unbekannte hatten offensichtlich gegen 03:20 Uhr mehrmals von außen auf das Gebäude mit den beiden Geschäften geschossen, wodurch Sachschaden entstand. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden eingeleitet, der Tatort zu diesem Zwecke abgesperrt. Von den Absperrmaßnahmen war die Gymnasiumstraße betroffen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg-Weilburg zu melden.

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