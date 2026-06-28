PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Versuchter Einbruch in Wohnanlage +++ Wechselseitige Körperverletzung Neumarkt Limburg a. d. Lahn +++ E-Scooter Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Limburg-Weilburg (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnanlage

Tatort: 65549 Limburg a. d. Lahn, Johannes-Mechtel-Straße Tatzeit: Samstag, 27.06.2026, 19:30 Uhr bis Samstag, 27.06.2026, 20:00 Uhr

(JM) Am Samstag, den 27.06.2026, kam es zwischen 19:30 und 20:00 Uhr in der Johannes-Mechtel-Straße in Limburg a. d. Lahn zu einem versuchten Einbruch in einer Wohnanlage. Die zwei Täterinnen verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zum Treppenhaus der Wohnanlage. Dort versuchten sie die Tür zu einer der Wohnungen aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Täterinnen wurden von einer Anwohnerin bei der Tatausführung beobachtet und können wie folgt beschrieben werden: Weiblich, südländische Erscheinung, kräftige Statur, dunkle Haare, eine trug ein buntes Kleid, die andere ein schwarz-weißes Kleid. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Limburg unter Tel. +49 6431 / 9140 - 0 oder per E-Mail an kvd.limburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Wechselseitige Körperverletzung Neumarkt Limburg a. d. Lahn

Tatort: 65549 Limburg a. d. Lahn, Neumarkt Tatzeit: Sonntag, 28.06.2026, 00:10 Uhr

(JM) Am Sonntag, den 28.06.2026 kam es gegen 00:10 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung auf dem Altstadtfest in Limburg a. d. Lahn. Vorausgegangen war hier wohl ein verbaler Streit zweier Personengruppen. Zwischen einem 19 Jahre alten Heranwachsenden aus Bad Camberg und einem 30 Jahre alten Limburger eskalierte der Streit so sehr, dass diese begannen sich gegenseitig zu schlagen und den jeweils anderen auf den Boden warfen. Durch im Bereich des Altstadtfests eingesetzte Polizeibeamte konnten die Beteiligten schnell getrennt werden. Nachdem die Personalien für die Strafanzeigen aufgenommen waren, wurde beiden Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Beide Beteiligten wurden bei der Tat leicht verletzt, lehnten aber eine medizinische Behandlung ab.

E-Scooter Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Unfallort: 65554 Limburg a. d. Lahn, Kreuzung K498 / K496 Unfallzeit: Samstag, 27.06.2026, 13:10 Uhr

(JM) Am Samstag, den 27.06.2026, kam es um 13:10 Uhr an der Kreuzung K498 / K496 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter), der den Unfall verursachte, flüchtete von der Unfallstelle. Der Fahrer des E-Scooters befuhr die K496 und bog nach links auf die K498 ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 59 Jahre alten Limburgers, der mit einen Ford Transit mit Anhänger die K498 in Richtung B54 befuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrer des E-Scooters zu verhindern, bremste dieser stark ab. Hierbei stellte sich der Anhänger quer, löste sich von der Anhängerkupplung und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer des E-Scooters flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Am Anhänger und dessen Ladung entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Limburg unter Tel. +49 6431 / 9140 - 0 oder per E-Mail an kvd.limburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

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