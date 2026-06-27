PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schlägerei am Schwimmbad +++ Zeitungsausträgerin geschlagen +++ Polizeibeamter beleidigt

Limburg (ots)

1. Schlägerei zwischen mehreren Personen vor dem Schwimmbad,

Limburg, Schleusenweg,

Freitag, 26.06.2026, 19:02 Uhr

(rk) Am Freitagabend kam es in Limburg zu einer Schlägerei.

Um 19:02 Uhr wurde der Polizei in Limburg eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor dem Schwimmbad im Schleusenweg gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen jungen Männern im Alter zwischen 16 und 27 Jahren. Bei dieser Auseinandersetzung wurde ein 23-Jähriger aus Waldbrunn schwer und ein 24-Jähriger aus Limburg leicht verletzt.

Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sich Hinweise unter der 06431-9140-0.

2. Zeitungsausträgerin geschlagen und getreten,

Limburg-Ahlbach, Schillerstraße,

Samstag, 27.06.2026, 08:59 Uhr

(rk) Am Samstag morgen wurde eine Zeitungsausträgerin in Ahlbach körperlich angegriffen.

Um 08:59 Uhr kam es in der Schillerstraße zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 34-jährigen Anwohnerin und der 58-jährigen Zeitungsausträgerin, wobei die Anwohnerin angibt, beleidigt worden zu sein. Im Verlauf des Streitgesprächs packte die Frau die Austrägerin am Arm, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und trat ihr gegen das Bein.

Gegen beide Frauen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Falls Sie Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Polizeibeamter beleidigt,

Limburg, Frankfurter Straße,

Samstag, 27.06.2026, 00:50 Uhr

(rk) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Polizeibeamter in Limburg beleidigt.

Um 00:50 Uhr kam es in der Frankfurter Straße zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Polizeibeamter von einem 22-jährigen Mann aus Hadamar beleidigt wurde. Anschließend versuchte der Mann sich der Identitätsfeststellung zu entziehen, konnte jedoch nach einem kurzen Sprint von den eingesetzten Kräften gestellt werden.

Er wird sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen müssen.

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