PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Zusammenkünfte nach Fußballweltmeisterschaftsspielen - Polizei appelliert um Rücksichtnahme

Limburg (ots)

Zusammenkünfte nach Fußballweltmeisterschaftsspielen - Polizei appelliert um Rücksichtnahme, Limburg,

(kq)Im Zusammenhang mit Fußballweltmeisterschaftsspielen kann es auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg zu Feierlichkeiten, Personenzusammenkünften und Autokorsos kommen. Die Polizei begleitet entsprechende Einsatzlagen lageangepasst und hat dabei sowohl die Sicherheit der Feiernden als auch die Belange unbeteiligter Bürgerinnen und Bürger im Blick.

Aus aktuellem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass sportliche Erfolge friedlich und mit Rücksicht auf andere gefeiert werden müssen. In der Nacht zum Donnerstag war es in Wiesbaden nach einem Fußballweltmeisterschaftsspiel zu einer größeren Zusammenkunft von Fußballfans und einem Autokorso gekommen. Dabei wurden mehrfach Knallkörper gezündet. Zudem wurde ein Knallkörper offenbar gezielt in Richtung eingesetzter Polizeikräfte geworfen. Drei Einsatzkräfte klagten im Nachgang über gesundheitliche Beschwerden.

Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen Björn Gutzeit verurteilt den Vorfall deutlich:

"Bei allem Verständnis für die Freude über sportliche Erfolge der eigenen Mannschaft ist insbesondere in der Nachtzeit besondere Rücksicht zu nehmen. Keinesfalls darf ein Feiern des Ausgangs eines Fußballspiels zu der Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit anderer Menschen führen. Das Werfen von Knallkörpern in Richtung von Personen oder Einsatzkräften ist gefährlich, rücksichtslos und kann erhebliche Verletzungen verursachen. Ein solches Verhalten ist völlig inakzeptabel und entsprechende Straftaten werden durch die Polizei konsequent unterbunden und verfolgt."

Die Polizei appelliert daher auch an alle Feiernden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, sportliche Erfolge friedlich, rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst zu feiern.

Allgemeines zu Autokorsos:

Auch wenn Autokorsos spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 vielerorts zum gewohnten Straßenbild bei internationalen Turnieren gehören, sind diese nicht von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung ausgenommen.

Autokorsos bringen neben ruhestörendem Lärm und Verkehrsbeeinträchtigungen insbesondere die Gefahr von Verkehrsunfällen und Personenschäden mit sich. Dies gilt vor allem dann, wenn sich Personen aus Fahrzeugen herauslehnen oder auf Fahrzeugen mitfahren.

Im Rahmen der polizeilichen Befassung werden daher regelmäßig Maßnahmen abgewogen, die der jeweiligen Situation angemessen sind und dem Spannungsfeld zwischen möglicher Gefährdung einerseits sowie dem Ausdruck der Freude über sportliche Erfolge andererseits Rechnung tragen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell