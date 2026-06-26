PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Polizei nimmt E-Scooter unter die Lupe +++ Einbrecher steigt in Supermarkt ein und flüchtet in Kombi

Limburg (ots)

1. Polizei nimmt E-Scooter unter die Lupe, Dornburg-Frickhofen, Mittwoch, 24.06.2026,

(fh)Am Mittwoch hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg in Frickhofen gezielte Kontrollen von E-Scootern durchgeführt.

Die Kontrollen fanden im Bereich des Bahnhofs, der Innenstadt sowie des Schwimmbads statt. Am Schwimmbad konnten neun Scooter, von denen gleich vier keine Kennzeichen besaßen, festgestellt werden. Dies hatte entsprechende Ermittlungsverfahren zur Folge. Mit den angetroffenen Fahrern fanden in diesem Zusammenhang aufklärende Gespräche statt. Hierbei zeigten sich die Nutzer durchweg einsichtig. Auch in den beiden anderen genannten Bereichen fanden stichpunktartige Kontrollen statt, welche jedoch ohne Auffälligkeiten von statten gingen.

Die Polizei in Limburg wird auch in Zukunft immer wieder im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit Kontrollen von Zweirädern und insbesondere von E-Scootern durchführen.

Mit Blick auf die steigende Nutzung von E-Scootern wird an alle Nutzerinnen und Nutzer appelliert, sich vor Fahrtantritt mit den geltenden Vorschriften vertraut zu machen. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass für das Fahrzeug ein gültiger Versicherungsschutz besteht und keine unzulässigen technischen Veränderungen vorgenommen wurden, die zu einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit führen. Die Einhaltung dieser Regelungen trägt wesentlich zur Sicherheit im Straßenverkehr bei und hilft, rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

2. Einbrecher steigt in Supermarkt ein und flüchtet in Kombi, Weinbach, Auf dem alten Berg, Mittwoch, 24.06.2026, 20:15 Uhr bis Donnerstag, 25.6.2026, 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag verschaffte sich ein Einbrecher in Weinbach Zutritt zu einem Supermarkt. Ersten Ermittlungen nach kletterte der Unbekannte zwischen 20:15 Uhr und 03:00 Uhr auf das Dach es Marktes in der Straße "Auf dem alten Berg". Hierüber stiegen sie unbemerkt in das Büro des Gebäudes, nahmen aus diesem einen Koffer an sich und suchten damit das Weite. Der oder die Täter sollen mit einem Fahrzeug, vermutlich Kombi oder Kompakt-SUV in Richtung der Grävenecker Straße geflüchtet sein.

Hinweisgebende wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

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