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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneute Einbrüche in Fahrzeuge - Werkzeuge entwendet

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 07.04.2026 auf den 08.04.2026 kam es in Ludwigshafen-Rheingönheim erneut zu mehreren Einbrüchen in Fahrzeuge, bei denen überwiegend hochwertige Werkzeuge entwendet wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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