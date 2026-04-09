Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneute Einbrüche in Fahrzeuge - Werkzeuge entwendet

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 07.04.2026 auf den 08.04.2026 kam es in Ludwigshafen-Rheingönheim erneut zu mehreren Einbrüchen in Fahrzeuge, bei denen überwiegend hochwertige Werkzeuge entwendet wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

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