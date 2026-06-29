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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung im Freibad

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung im Freibad,

Hünfelden, Kirberg, Weiherweg, 28.06.2026, 16:15 Uhr

(pl)Am Sonntagnachmittag kam es im Freibad in Kirberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 16:15 Uhr waren zwei Familien in einen Streit geraten, welcher schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Hierbei sollen Schläge und Tritte ausgeteilt worden sein. Die mutmaßlich beteiligten Personen, vier Frauen im Alter zwischen 22 und 55 Jahren sowie ein Jugendlicher, wurden angetroffen und erhielten einen Platzverweis. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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