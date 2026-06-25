Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606115

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Velbert / Hilden / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am Mittwochmittag, 24. Juni 2026, verunfallte auf der Straße Hefel in Velbert ein 57-jähriger Motorradfahrer. Nach eigenen Angaben kam ihm in Höhe der Hausnummer 30 ein SUV entgegen, der die Mittellinie überfahren hatte und zum Teil auf der entgegenkommenden Fahrspur fuhr, die zu diesem Zeitpunkt von dem 57-Jährigen genutzt wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte der Mann seine Yamaha auf den rechten Grünstreifen. Hierbei verlor er die Kontrolle und verunfallte. Er wurde leicht verletz. Die Yamaha rutschte eine Böschung hinab und wurde beschädigt. Der nicht näher zu beschreibende Fahrer des SUV entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an der Yamaha auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Der Halter eines BMW 5er parkte sein Auto am Sonntag, 21. Juni 2026, an der Baustraße in Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes am Lindenplatz in Hilden. Am Mittwochmorgen, 24. Juni 2026, bemerkte eine aufmerksame Zeugin den Schaden an dem schwarzen BMW und alarmierte die Polizei. Der circa 18 Jahre alte BMW wies am Heck einen frischen Unfallschaden auf. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Am Dienstag, 23. Juni 2026, wurde auf der Mittelstraße in Hilden ein weißer Audi A1 beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 11:15 Uhr auf einem Parkdeck in Höhe der Hausnummer 36. Als sie gegen 16:40 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwochmorgen, 24. Juni 2026, wurde ein am Fahrbahnrand an der Friedenauer Straße 17 geparkter Audi A3 beim Ausparken von einem Renault Captur beschädigt. Nach Zeugenangaben hatte der Renault zuvor auf der gegenüberliegenden Seite geparkt und beschädigte beim Ausparken das Heck des Audis. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrer des Renault mit einer Bochumer Städtekennung (BO) fluchtartig über die Paul-Lincke-Straße. Der Fahrer kann lediglich als circa 25 bis 30 Jahre alt und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben werden. Er soll ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Der Audi wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Renault im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Auto mit den genannten Kennzeichen im polizeilichen Datenbestand als gestohlen einlag.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann weitere Angaben zum Unfallfahrer tätigen? Hinweise, auch zum aktuellen Aufenthaltsort des Autos sowie des Unfallfahrers nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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