Polizei Mettmann

POL-ME: 19-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall ums Leben gekommen - 2606112

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Velbert (ots)

In Velbert-Langenberg ist am Mittwochabend (24. Juni 2026) in Folge eines tragischen Unfalls ohne Fremdeinwirkung ein 19 Jahre junger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Hattinger mit seiner Maschine der Marke "Honda" gegen 20:35 Uhr über die Kohlenstraße in Richtung Essen gefahren. Hierbei verlor er nach Angaben von Zeugen in einer leicht gezogenen Kurve auf Höhe der Bushaltestelle "Velbert-Kressenberg" die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Zeugen leisteten Erste Hilfe, ehe die alarmierten Rettungskräfte den jungen Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik flogen. Letztlich verstarb der 19-Jährige jedoch an der Folge seiner schweren Verletzungen.

Neben Kräften der Velberter und Essener Polizei war auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Wuppertal sowie die Feuerwehr der Stadt Velbert im Einsatz - zudem wurden Notfallseelsorger zur Betreuung der Angehörigen hinzugezogen.

Nach ersten Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache geht die Polizei derzeit von einem Fahrfehler des 19-Jährigen aus. Demnach soll sich der 19-Jährige beim Durchfahren der Kurve verbremst haben und daher zu Fall gekommen sein. Die abschließende Klärung der Unfallursache ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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