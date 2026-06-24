Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs - 2606110

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Ratingen (ots)

Am Mittwoch (24. Juni 2026) hat die Kreispolizeibehörde Mettmann gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Ausländeramt des Kreises Mettmann, dem Zoll sowie der Bundespolizei einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durchgeführt. Im Fokus der Kontrollen in Ratingen standen neben der Ahndung verkehrsrechtlicher Verstöße auch der Kampf gegen Schwarzarbeit.

Im Zeitraum von 7 Uhr bis 13 Uhr kontrollierten die beteiligten Behörden insgesamt rund 50 Fahrzeuge und 70 Personen. Hierbei wurden diverse arbeitsrechtliche, aufenthaltsrechtliche und verkehrsrechtliche Verstöße aufgedeckt.

So standen zwei Verkehrsteilnehmer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln: Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bei einem 55-jährigen Polen verlief positiv auf Amphetamine, ein Schnelltest bei einem 31-jährigen Deutschen schlug auf Cannabis an.

Die Konsequenzen:

Es wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Fahrzeugführer erwarten Bußgelder in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte.

Ferner zogen die Einsatzkräfte einen Transporter aus dem Verkehr, der deutlich überladen war und diverse technische Mängel aufwies. Der Transporter wurde einem Sachverständigen vorgeführt, der diesen stilllegte. Auf den Fahrer wartet nun ein Bußgeld in Höhe von 270 Euro und ein Punkt.

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