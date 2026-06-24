Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei beteiligt sich an Ratinger Seniorentag - 2606109

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Ratingen (ots)

Im Alter sicher und gut zu leben und dabei möglichst lange mobil zu bleiben, ist der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger im Kreis Mettmann.

Um diesen Wunsch zu unterstützen, beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Mettmann mit verschiedenen Angeboten am Seniorentag des Ratinger Seniorenrates in der Ratinger "Dumeklemmerhalle" am Sonntag, 28. Juni 2026 in der Zeit von 11 bis 16 Uhr.

Expertinnen und Experten der Kriminalprävention beantworten interessierten Besucherinnen und Besuchern Fragen zu den gängigen Betrugsmaschen, wie dem Enkeltrick oder den sogenannten Schockanrufen. Auch zu den aktuell zahlreichen Fällen des sogenannten Kettentricks können sich Seniorinnen und Senioren beraten lassen.

An einem weiteren Stand informiert die Verkehrsunfallprävention zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr. Insbesondere das Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" soll mit anschaulichen Materialien verdeutlicht werden. Gerne klären die Polizistinnen und Polizisten auch im Hinblick auf das Thema "Alter und Fahrtauglichkeit" sowie die sichere Erhaltung der eigenen Mobilität auf.

Ein Streifenwagen im Außenbereich rundet das angebotene Programm der Kreispolizeibehörde Mettmann ab: Am Einsatzfahrzeug können gerne Fragen rund um den Polizeialltag gestellt sowie Erinnerungsfotos gemacht werden.

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