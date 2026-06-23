Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606105

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Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht zu Sonntag, 21. Juni 2026 gegen 0.20 Uhr eine an der Feldstraße auf Höhe der Hausnummer 53 geparkte Mercedes-Benz B-Klasse beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Zeugen beobachteten einen weißen Hyundai, der sich zur Tatzeit mit überhöhter Geschwindigkeit vom Unfallort entfernte und möglicherweise für den Schaden verantwortlich sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Mittwoch, 17. Juni 2026, 18 Uhr, und Donnerstag, 18. Juni 2026, 6 Uhr, ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Monheim am Rhein beschädigt. Der Mercedes-Benz GLC war zu dem Zeitraum an der Oranienburger Straße auf Höhe der Hausnummer 100 abgestellt. Möglicherweise sind mehrere Lackkratzer durch ein einbiegendes Fahrzeug entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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