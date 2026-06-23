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POL-ME: Sid - Vier neue Pfoten für die Kreispolizeibehörde Mettmann - 2606101

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Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann freut sich über tierischen Nachwuchs:

Sid - so heißt der erst wenige Wochen alte Malinois-Mischlings-Welpe, der zukünftig tatkräftig die Diensthundestaffel der Kreispolizeibehörde Mettmann unterstützen soll.

Sid stammt aus der landeseigenen Zucht für Polizeidiensthunde in Stukenbrock und hat eine besondere Aufgabe vor sich: In etwa zwei Jahren soll er die Nachfolge von Diensthündin Ira treten, die zu dieser Zeit bei ihrem Hundeführer in den wohlverdienten Ruhestand wechseln wird. Bereits jetzt lebt Sid mit Ira zusammen bei seinem Hundeführer - und kann sich in dieser Zeit schon das eine oder andere bei der erfahrenen Polizeihündin abschauen.

Bis Sid seinen offiziellen Dienst antritt, ist allerdings noch viel zu tun: Denn ähnlich wie bei den Kommissaranwärterinnen und-anwärtern heißt es auch für Sid jetzt erst mal: Lernen, lernen, lernen.

Sid wird zunächst als Schutzhund ausgebildet und dazu bedarf es viel Konzentration, Nasenarbeit und noch mehr Freude an der Spurensuche. Teamarbeit mit seinem Hundeführer steht dabei natürlich an erster Stelle.

Nach seiner Prüfung liegt es dann an Sid, ob eine Spezialisierung, zum Beispiel zum Drogen- oder Personenspürhund, erfolgt.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann heißt Sid herzlich in der Blaulichtfamilie willkommen und wünscht ihm und seinem Hundeführer stets das richtige Näschen.

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