Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2606100

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Velbert (ots)

Am Montagabend, 22. Juni 2026, kam es auf der Hauptstraße/ Bonsfelder Straße in Velbert-Langenberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec- und einem Motorradfahrer.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Ein 19-jähriger Velberter war gegen 21:50 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hauptstraße in Richtung Bonsfeld unterwegs. Als er im Bereich der Einmündung zur Hauptstraße 2 Zeugenangaben zufolge plötzlich nach links abbog, konnte ein hinter ihm befindlicher Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der 27-jährige Motorradfahrer aus Velbert kollidierte mit dem Pedelecfahrer, wodurch beide stürzten. Der Pedelecfahrer wurde dadurch schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Motorradfahrer wurde nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

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