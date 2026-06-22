Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606099

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Zeit von Donnerstagabend, 18. Juni 2026, bis Freitagmorgen, 19. Juni 2026, wurde an der Ohligser Straße in Haan ein Audi A3 beschädigt. Die Fahrerin des 22 Jahre alten schwarzen Audis hatte ihren Wagen gegen 19 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 7:40 Uhr, kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Seite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 18. Juni 2026, bis Freitagvormittag, 19. Juni 2026, wurde ein Wohnmobil, das am Feldhausweg in Unterfeldhaus geparkt war, beschädigt. Der Halter gab an, dass er sein Wohnmobil der Marke Bürstner gegen 15 Uhr in Höhe der Hausnummer 6 abgestellt hatte. Am nächsten Morgen stellte er gegen 9:40 Uhr einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Am Samstagabend, 20. Juni 2026, wurde ein VW Polo auf einem Parkplatz an der Bergstraße beschädigt. Die Fahrerin hatte den über 20 Jahre alten weißen Polo gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 27 abgestellt. Gegen 21:45 Uhr kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Stoßfänger fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, wurde auf einem Parkplatz an der Straße Mühlenhof in Hilden ein Opel Corsa beschädigt. Der Fahrer hatte den roten Kleinwagen gegen 10:25 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 6 abgestellt. Als er gegen 11:15 Uhr zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am hinteren Kotflügel fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Am Freitagnachmittag, 19. Juni 2026, wurde auf der Düsseldorfer Straße in Hilden ein Motorradfahrer leicht verletzt. Der 50-Jährige befuhr gegen 15 Uhr auf seiner Honda die Düsseldorfer Straße aus Richtung Düsseldorf kommend. In Höhe der Einmündung zur Telleringstraße bog der Fahrer eines Mercedes Benz auf die Düsseldorfer Straße ein, ohne die Vorfahrt des Honda-Fahrers zu beachten. Zudem soll er den Honda-Fahrer beinahe touchiert und anschließend versucht haben, das Leichtkraftrad trotz stockenden Verkehrs zu überholen. In Höhe der Hausnummer 27 stellte der 50-Jährige sein Motorrad ab und begab sich zu dem Mercedes-Fahrer, um ihn nach eigenen Angaben auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Der Fahrer öffnete seine Autotür und schlug sie gegen das Bein des 50-Jährigen, woraufhin dieser zu Boden fiel und leicht verletzt wurde.

Anschließend entfernte sich der Mann in seiner silbernen Mercedes Benz A-Klasse mit einer Düsseldorfer Städtekennung über die Düsseldorfer Straße in Richtung Hilden ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Der circa 40 bis 50 Jahre alte Fahrer kann lediglich mit einem südeuropäischen Erscheinungsbild beschrieben werden. Er soll ein graues Oberteil getragen haben.

Der 50-jährige Honda-Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag, 21. Juni 2026, wurde ein VW Tiguan auf einem Wanderparkplatz an der Elberfelder Straße beschädigt. Der Fahrer hatte sein Auto gegen 12 Uhr am Ende einer Parkreihe auf dem Waldparkplatz in Höhe des dortigen Restaurants abgestellt. Als er gegen 18:20 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am rechten Heck fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Mittwoch, 10. Juni 2026, bis Montag, 15. Juni 2026, wurde auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Monheim am Rhein ein Toyota Yaris beschädigt. Die Fahrerin des roten Kleinwagens hatte ihr Auto gegen 11:30 Uhr in einer der dortigen Parkbuchten in Höhe der Hausnummer 2 quer zur Fahrbahn abgestellt. Als sie am Montagvormittag zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 2.000 Euro.

In der Zeit von Mittwoch, 17. Juni 2026, bis Donnerstag, 18. Juni 2026, wurde auf einem Parkplatz an der Wilhelm-Leuschner-Straße in Monheim am Rhein ein brauner VW Passat beschädigt. Der Fahrer hatte den 20 Jahre alten Wagen gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe des Mehrfamilienhauses mit der Nummer 11 abgestellt. Am nächsten Tag kehrte er gegen 15 Uhr zurück und stellte einen frischen Unfallschaden unter dem rechten Abblendlicht fest. Zudem bemerkte er an einem Mercedes Benz Sprinter, der neben seinem VW geparkt war, korrespondierende Schäden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Der Schaden an dem VW Passat wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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