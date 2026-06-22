Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606095

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Bislang unbekannte Täterinnen und Täter sind zwischen Donnerstag, 18. Juni 2026, 14 Uhr, und Freitag, 19. Juni 2026, 17 Uhr, in einen Bungalow an der Eichendorffstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täterinnen oder Täter gewaltsam ein Fenster auf und drangen so ins Innere. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten zwischen Samstag, 20. Juni 2026, 16 Uhr, und Sonntag, 21. Juni 2026, 14:15 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke Shimano Nexus aus dem Gemeinschaftsfahrradkeller eines Mehrfamilienhauses an der Heinrich-Lersch-Straße.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Freitag, 19. Juni 2026, sind bislang unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 9:15 Uhr und 10:35 Uhr in ein Einfamilienhaus am Nelkenweg eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täterinnen oder Täter eine Terrassentüre aufzuhebeln und schlugen die Glasscheibe ein. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben am Freitag, 19. Juni 2026, zwischen 13 Uhr und 17 Uhr versucht, in eine Wohnung an der Mühlenstraße einzubrechen. Sie versuchten offenbar erfolglos die Wohnungstüre gewaltsam aufzuhebeln.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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