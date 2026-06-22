Polizei Mettmann

POL-ME: Weiterer Autobrand im Berliner Viertel - 2606093

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Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Montag, 22. Juni 2026, hat erneut ein Auto im Berliner Viertel in Monheim am Rhein gebrannt. Bereits in der Nacht auf Sonntag, 21. Juni 2026, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Auto im unmittelbaren Umfeld alarmiert (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6298681).

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0:15 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Auto an der Schöneberger Straße auf Höhe der Hausnummer 1 alarmiert. Ein dort auf einem Parkplatz abgestellter 5er BMW stand in Vollbrand. Eine daneben geparkte Mercedes E-Klasse wurde durch das Feuer ebenfalls stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Gesamtschaden liegt mindestes im sechsstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen: Wer hat zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf mögliche Täterinnen oder Täter geben? Die Wache in Monheim am Rhein ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

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