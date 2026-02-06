Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Kleinbrand in einem Parkhaus

Oberhausen (ots)

Am Vormittag des heutigen Tages meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Parkhaus an der Düppelstraße in Alt-Oberhausen. Die Leitstelle der Feuerwehr entsandte daraufhin den Löschzug 1 der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nach kurzer Erkundung einen Brand in einem geschlossenen Treppenhaus des Parkhauses feststellen. Der brennende Unrat wurde durch die Feuerwehr von einem Trupp unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät erfolgreich bekämpft. Auf Grund der starken Verrauchung im Treppenhaus und der Ruß-Beaufschlagung, wurde der dortige Personenaufzug durch die Feuerwehr außer Betrieb genommen und die Brandstelle abgesperrt. Eine Brandursache konnte noch nicht sicher festgestellt werden - die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Insgesamt war die Feuerwehr Oberhausen mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen für etwa eine Dreiviertelstunde im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell