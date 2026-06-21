POL-ME: Wohnwagen von Stellplatz gestohlen - 2606090
Monheim am Rhein (ots)
In der Nacht von Donnerstag, 18. Juni 2026, auf Freitag, 19. Juni 2026, entwendeten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter einen Wohnwagen in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt und ist auf der Suche nach Hinweisen.
Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Der vier Jahre alte Wohnwagen der Marke Fendt wurde zwischen Donnerstag, 18. Juni 2026, 19.30 Uhr, und Freitag, 19. Juni 2026, 7 Uhr, von einem Stellplatz Am Monbagsee auf Höhe der Hausnummer 5 gestohlen. Die Täterinnen oder Täter brachen dazu gewaltsam ein Zufahrtstor sowie die Fahrzeugsicherung des Wohnwagens auf. Da sich an dem gestohlenen Wohnwagen kein Kennzeichen befand, entwendeten die Täterinnen oder Täter ein Kennzeichen mit Mettmanner Städtekennung (ME) eines anderen dort abgestellten Wohnwagens, der unbeschädigt vor Ort blieb.
Die Polizei hat eine internationale Fahndung nach dem Wohnwagen sowie dem gestohlenen Kennzeichen ausgelöst und bittet um Hinweise: Wer hat zum Tatzeitpunkt ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Wohnwagens machen? Die Polizei in Monheim am Rhein ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
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