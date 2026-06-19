Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606084

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Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 1 Uhr in eine Lagerhalle an der Hansastraße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und lösten dabei einen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine verdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Es wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Montag, 15. Juni 2026, gegen 19 Uhr, bis Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 9:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vereinsstraße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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