Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606087

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Ratingen / Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Montag, 15. Juni 2026, wurde auf der Homberger Straße in Ratingen ein schwarzer BMW 530d beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte gegen 7 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 5. Als er gegen 16:30 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird auf eine hohe vierstellige Summe geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 18. November 2026, wurde auf der Straße "Zum Stadtbad" in Langenfeld ein lilafarbener Citroën DS 4 beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 14 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 4. Als sie gegen 17:30 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Stoßfänger fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt.

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, kam es auf der Theodor-Heuss-Straße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9:30 Uhr war eine 37-jährige Langenfelderin mit ihrem Fahrrad auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung "An der Landstraße" unterwegs. In Höhe des Auguste-Piccard-Weg kam ihr ein anderer Radfahrer entgegen und es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide stürzten. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer, der sich im Einverständnis der Langenfelderin entfernte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstag, 16. Juni 2026, wurde auf der Humboldtstraße in Monheim am Rhein ein weißer Tesla Model Y beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte gegen 7 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 59. Als er gegen 17 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden am vorderen Kotflügel an der linken Seite fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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