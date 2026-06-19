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POL-ME: 42-jährige Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2606083

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Haan (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, stürzte in Haan eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:30 Uhr befuhr die Velberterin mit ihrem Pedelec eine Zufahrt an der Westfalenstraße in Höhe der Hausnummer 4. Dabei verlor sie vermutlich wegen der Steigung die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte.

Die Frau wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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