POL-ME: 42-jährige Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2606083
Haan (ots)
Am Donnerstag, 18. Juni 2026, stürzte in Haan eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 13:30 Uhr befuhr die Velberterin mit ihrem Pedelec eine Zufahrt an der Westfalenstraße in Höhe der Hausnummer 4. Dabei verlor sie vermutlich wegen der Steigung die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte.
Die Frau wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell