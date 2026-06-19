Polizei Mettmann

POL-ME: Ford Kuga gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2606081

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Langenfeld (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14. Juni 2026, bis Donnerstag, 18. Juni 2026, wurde in Langenfeld ein Ford Kuga entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Sonntag stellte eine 56-jährige Langenfelderin gegen 13 Uhr ihren schwarzen Ford Kuga auf einem Parkplatz am Immigrather Platz ab. Als sie am Donnerstag gegen 6:10 Uhr zurückkam, stellte sie den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den 11 Jahre alten Ford mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit am Immigrather Platz etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

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