Polizei Mettmann

POL-ME: 87-Jährige wird Opfer von Schockanruf - 2606082

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Heiligenhaus (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, wurde eine 87-Jährige in Heiligenhaus durch einen Schockanruf betrogen. Die Täterinnen und Täter erbeuteten hochwertigen Goldschmuck. Die Polizei möchte den Vorfall zum Anlass nehmen, um erneut vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15 Uhr erhielt eine 87-jährige Heiligenhauserin einen Anruf. Ein Mann teilte ihr mit, dass ihre Schwiegertochter plötzlich schwer an Corona erkrankt sei. Für die sofort notwendige Behandlung sei eine Barzahlung notwendig und der Anrufer befragte die Seniorin nach ihren Wertgegenständen. Hilfsbereit gab sie an, über Goldschmuck zu verfügen.

Nur kurze Zeit später erschien eine vermeintliche Krankenhausmitarbeiterin am Laupendahler Weg in Isenbügel. Die 87-Jährige übergab ihr am vereinbarten Treffpunkt eine Tasche mit Bargeld und Goldschmuck. Die Frau entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Erst im Anschluss fiel der Seniorin der Trickbetrug auf und sie alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Abholerin kann lediglich mit einem europäischen Erscheinungsbild und normaler Statur beschrieben werden. Die circa 1,60 Meter große Frau trug kurze, leicht dunkle Haare und viel Schmuck.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Donnerstag, 18. Juni 2026, in Heiligenhaus-Isenbügel am Laupendahler Weg verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Abholerin gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und stellt erneut klar:

Übliche Rechnungen werden niemals mit Schmuck oder anderen Wertgegenständen beglichen. Auch werden seitens der Polizei oder der Staatsanwaltschaft keine sogenannten "Kautionszahlungen" von Polizei oder Staatsanwaltschaft gefordert, um Menschen, die eine angeblich schwere Straftat begangen oder einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben, vor einer Haftstrafe zu bewahren. Die Polizei wird Sie niemals am Telefon nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen oder Bargeld oder andere Wertgegenstände in vermeintlich "amtliche Verwahrung" nehmen. Wenn Sie so einen Anruf bekommen, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter 110 an!

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