Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 85-Jährige - 2606085

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Velbert (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, wurde eine 85-Jährige in Velbert-Langenberg Opfer eines Trickbetruges. Ein falscher Bankmitarbeiter erbeutete Bargeld. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10 Uhr erhielt eine 85-Jährige einen Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. Der Anrufer täuschte vor, dass Falschgeld im Umlauf sei und bot ihr an, das im Haus befindliche Bargeld zu überprüfen. Nur kurze Zeit später erschien ein Mann an ihrer Wohnanschrift an der Hüserstraße, dem sie ihr Bargeld aushändigte. Zudem übergab sie dem vermeintlichen Bankmitarbeiter ihre Girocard.

Erst im Anschluss stellte die 85-Jährige fest, dass es zu unrechtmäßigen Abbuchungen auf ihrem Konto gekommen war und alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Verfahren einleitete.

Der circa 30 Jahre alte Abholer hatte ein europäisches Erscheinungsbild und war dunkel gekleidet. Er trug einen Vollbart und war circa 1,90 Meter groß.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Mann an der Hüserstraße am Donnerstagvormittag, 18. Juni 2026, beobachtet? Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und nimmt den aktuellen Vorfall zum Anlass, um vor den zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrügern sowohl am Telefon als auch an der Haustür zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Giro- oder Debitkarte an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

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