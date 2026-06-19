Polizei Mettmann

POL-ME: Der "STREIFENwagen" macht Halt in Monheim am Rhein - 2606086

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Monheim am Rhein (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In der nächsten Woche ist der "STREIFENwagen" in Monheim am Rhein anzutreffen:

Am Mittwoch, 24. Juni 2026, steht Polizeihauptkommissar Sebastian Weyer gemeinsam mit den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit in der Zeit von 10 bis 12 Uhr auf dem Ingeborg-Friebe-Platz auf dem dortigen Wochenmarkt.

Bürgerinnen und Bürger können sich zu allen gängigen Fragen aber auch rund um das Thema Seniorensicherheit von dem Beamten sowie den ASS!en beraten lassen.

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