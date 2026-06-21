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Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entwenden neuwertigen Wohnwagen - 2606088

POL-ME: Unbekannte entwenden neuwertigen Wohnwagen - 2606088
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Heiligenhaus (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben am Samstag, 20. Juni 2026, einen Wohnwagen von einem Firmenparkplatz in Heiligenhaus entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0:30 Uhr löste ein an dem Wohnwagen der Marke Adria angebrachter Bewegungsalarm aus. Der erst 11 Monate alte Wohnwagen war auf einem Firmenparkplatz gegenüber der Selbecker Straße auf Höhe der Hausnummer 12 gesichert abgestellt worden. Der oder die Täterinnen oder Täter entfernten gewaltsam die Fahrzeugsicherung und entwendeten den Wohnwagen mit Mettmanner Städtekennung (ME). Aufgrund eines verbauten Ortungsgerätes konnte der Wohnwagen kurze Zeit nach dem Diebstahl in den Niederlanden lokalisiert werden.

Die Polizei leitete umgehend internationale Fahndungsmaßnahmen nach dem gestohlenen Wohnwagen ein und bittet um Hinweise. Wer hat am Tatort ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens geben. Die Wache in Heiligenhaus ist jederzeit unter der Nummer 02056 9312 - 6150 erreichbar.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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