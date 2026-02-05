Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach schwerem Raubdelikt in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Der Verkauf eines Smartphones endete am Montagabend, 2. Februar 2026, mit einem Leichtverletzen und einem flüchtigen Tatverdächtigen. Ein 28-jähriger Gelsenkirchener hatte sein Smarthone auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten und sich gegen 19.30 Uhr mit dem vermeintlichen Käufer zur Übergabe verabredet. Der potenzielle Käufer erschien an der vereinbarten Örtlichkeit auf der Krachtstraße und ließ sich das Smartphone zeigen. Dem 28-jährigen Verkäufer wurde dann das Handy aus der Hand gerissen und der unbekannte Tatverdächtige sprühte ihn mit Reizgas ein. Der Räuber entfernte sich kurz, kam dann jedoch zurück und sprühte erneut Reizgas auf den Gelsenkirchener bis er handlungsunfähig war. Dann flüchtete der Täter in Richtung Kneebuschstraße in die dortige Parkanlage. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den 28-Jährigen, der aufgrund der Reizstoffe leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige war etwa 20 Jahre alt, trug eine schwarze, lockige Kurzhaarfrisur, war von stämmiger Statur und mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich mit telefonisch unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

