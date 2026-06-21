Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Auto an - 2606091

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Monheim am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in der Nacht auf Sonntag, 21. Juni 2026, ein geparktes Auto in Monheim am Rhein in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeuginnen oder Zeugen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0.10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem in Vollbrand stehendem Ford Transit am Berliner Platz auf Höhe der Hausnummer 12 alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass keine weiteren geparkten Fahrzeuge beschädigt wurden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt am Berliner Platz ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu möglichen Täterinnen oder Tätern geben? Die Wache in Monheim am Rhein ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

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