POL-ME: 11-jähriger Junge wohlbehalten zurückgekehrt - 2606092
Velbert (ots)
Der 11-Jährige aus Velbert (ots-Meldung 2606089) ist am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 17.30 Uhr eigenständig und wohlbehalten zu seiner Wohngruppe in Velbert-Langenberg zurückgekehrt. In die intensiven polizeilichen Suchmaßnahmen war auch ein Mantrailer eingebunden.
Die Polizei hat die Löschung der Vermisstenfahndung aus ihren Portalen veranlasst und bittet darum, das Foto des Jungen zum Schutze seiner Persönlichkeitsrechte nicht weiter für die Berichterstattung zu nutzen. Zudem bedankt sich die Polizei Mettmann bei allen, die die Suche unterstützt haben.
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