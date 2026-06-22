Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Motorradfahrende bei Geschwindigkeitsüberwachungen in den Fokus - 2606094

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Velbert / Heiligenhaus (ots)

Am Sonntag, 21. Juni 2026, führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann gezielte Geschwindigkeitskontrollen in Velbert und Heiligenhaus durch. Besonderes Augenmerk richteten die Polizistinnen und Polizisten auf Motorradfahrende, nachdem es in den vergangenen Wochen insbesondere im Bereich der Stadt Velbert zu vermehrten Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und damit verbundenen Lärmbelästigungen gekommen war.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

An der Rottberger Straße in Velbert führten die Polizistinnen und Polizisten im Rahmen der Kontrolle insgesamt 900 Messungen durch. Lediglich 73 Fahrzeuge waren hierbei messbar zu schnell unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der bei erlaubten 70 km/h mit 141 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Weitere fünf Fahrer müssen aufgrund ihrer erhöhten Geschwindigkeit ebenfalls mit einem Fahrverbot rechnen. Fünfzehn Fahrerinnen und Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren und 52 ein Verwarngeld.

An der Einmündung Losenburger Straße / Tüschener Straße in Heiligenhaus wurden 20 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, wovon lediglich zwei Kradfahrende waren, mit einer überhöhten Geschwindigkeit gemessen. In sechs Fällen leiteten die Einsatzkräfte ein Bußgeldverfahren ein.

Auch das sogenannte "Pro-Vida-Krad", ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad, das in der Lage ist, Geschwindigkeitsüberschreitungen oder andere Verkehrsverstöße während der Fahrt festzustellen und beweiskräftig zu videografieren, wurde am gestrigen Aktionstag eingesetzt. Hierbei wurden drei Geschwindigkeitsüberschreitungen von Motorradfahrenden festgestellt, die ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen. In einem weiteren Fall, bei dem ein Autofahrer betroffen war, muss der Fahrer zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen.

Auch die Stadt Velbert hat eine mobile Blitzeranlage dazu genutzt, um insbesondere im Bereich der sogenannten "Müllermilchkurve" an der Kuhlendahler Straße zu einer Verkehrsberuhigung beizutragen.

Auch zukünftig wird die Polizei im Kreis Mettmann gezielt gegen Geschwindigkeitsüberschreitungen vorgehen und verstärkt unangekündigte Kontrollen durchführen. Diese dienen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden, denn ein zu hohes Tempo gilt auch weiterhin als eine der häufigsten Unfallursachen.

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