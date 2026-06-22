Polizei Mettmann

POL-ME: "Feiern mit Herz. Fahren mit Verstand": Polizei klärt auf - Was beim Autokorso erlaubt ist und was nicht - 2606096

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Kreis Mettmann (ots)

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gehören Jubel, Begeisterung und spontane Autokorsos für viele Fans einfach dazu. Auch im Kreis Mettmann kam es bereits zu Autokorsos - schwere Unfälle oder gar Verletzte hat es bislang in diesem Zusammenhang nicht gegeben.

Die Polizei im Kreis Mettmann freut sich über die friedliche und ausgelassene Stimmung und möchte keinesfalls die Freude am Fußball schmälern. Gleichzeitig appelliert sie jedoch an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, auch im Freudentaumel die geltenden Verkehrsregeln einzuhalten.

Die Polizei stellt klar:

Auch während der WM gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung uneingeschränkt: Wer Geschwindigkeitslimits oder andere Verkehrsregeln missachtet, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Auch die Sicht des Fahrers darf, beispielsweise aufgrund wehender Fahnen, nicht beeinträchtigt werden. Nur wer den Verkehr vollständig überblicken kann, ist in der Lage, angemessen auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren.

Zudem gilt nach wie vor: Fahrer und Beifahrer, auch auf der Rückbank, müssen den Sicherheitsgurt anlegen! Personen auf Fahrzeugdächern, Motorhauben oder aus dem Fenster herauslehnend zu transportieren, ist gefährlich - und deswegen verboten.

"Feiern mit Herz. Fahren mit Verstand."

"Als Polizei wollen wir keinesfalls als Spielverderber auftreten. Wir werden auch bei ausgelassener Stimmung mit viel Augenmaß vorgehen. Doch wer mit dem Auto unterwegs ist, trägt Verantwortung für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmende. Das bedeutet: Bei Gefährdungen, groben Verkehrsverstößen oder Straftaten wird die Polizei konsequent einschreiten und die erforderlichen Maßnahmen treffen", erklärt der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz der Kreispolizeibehörde Mettmann, Daniel Herring.

Ferner stellt die Polizei klar:

Alkohol oder Drogen am Steuer stellen ein grobes "Foulspiel" dar - hier wird die Polizei sofort die "rote Karte" zeigen und Fahrerinnen und Fahrer konsequent aus dem Verkehr ziehen.

"Wir wünschen allen Fußballfans eine weiterhin stimmungsvolle Weltmeisterschaft und viel Grund zum Jubeln. Wenn dann noch gegenseitig Rücksicht aufeinander genommen wird und sich die Menschen an die Verkehrsregeln halten, kommen auch alle sicher an ihr Ziel", so Daniel Herring weiter.

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