Polizei Mettmann

POL-ME: Skulptur von Unbekannten beschädigt - 2606098

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Ratingen (ots)

Vermutlich in der Zeit von Freitag, 19. Juni 2026, bis Sonntag, 21. Juni 2026, wurde eine denkmalgeschützte Skulptur im Ratinger Angertal beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Sonntag, 21. Juni 2026, alarmierte der Pächter eines Wiesengrundstücks, das an den Wanderparkplatz im Ratinger Angertal angrenzt, die Polizei. Er hatte eine frische Beschädigung an der auf einem Hügel aufgestellten, denkmalgeschützten Skulptur mit dem Namen "Mann auf dem Hirschgeweih" festgestellt. Die lebensgroße Bronzefigur des Bildhauers Stephan Balkenhol aus dem Jahr 2002 ist auf einem Stahltisch aufgestellt und erreicht somit eine Gesamthöhe von circa drei Metern.

Unbekannte Täterinnen oder Täter hatten augenscheinlich versucht, das Hirschgeweih, auf dem eine menschliche Figur sitzt, vom Hirschkörper mit einem Winkelschleifer zu trennen. Um die Figur war zudem ein dickes Seil gespannt. Eine Sackkarre, die vermutlich als Transporthilfe gedacht war, lag unmittelbar neben der Statue im Gras.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zu den bisher unbekannten Täterinnen oder Tätern nennen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

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