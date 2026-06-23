Polizei Mettmann

POL-ME: Kapelle durch Feuer beschädigt - 2606102

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Erkrath (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 23. Juni 2023, hat ein Feuer eine Kapelle in Erkrath-Hochdahl beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Erkrath und Polizei zu der Kapelle in einem Waldstück im Bereich Grunewald alarmiert. Ein Zeuge hatte ein Feuer in der dortigen Gedenkstätte festgestellt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeuginnen oder Zeugen und fragt: Wer hat in dem Waldstück zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu möglichen Täterinnen oder Tätern geben? Die Wache in Erkrath ist jederzeit unter der Nummer 02104 9480-6450 erreichbar.

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