Polizei Mettmann

POL-ME: Audi A6 gestohlen - Polizei ermittelt - 2603103

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Langenfeld (ots)

In der Zeit vom 15. Juni 2026 bis zum 23. Juni 2026 wurde ein Audi A6 in Langenfeld-Immigrath gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Die Nutzer des grauen Audi A6 hatten ihr Auto am Montag, 15. Juni 2026, gegen 12 Uhr, am Fahrbahnrand der Leichlinger Straße, in Höhe der Hausnummer 8, abgestellt.

Mehr als eine Woche später stellten sie am Dienstagmorgen, 23. Juni 2026, den Diebstahl des 22 Jahre alten Autos fest. Sie alarmierten folgerichtig die Polizei, die Ermittlungen einleitete und das Auto mit einem Kennzeichen für den Kreis Mettmann (ME) zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat an der Leichlinger Straße im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zum Verbleib des Audi tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

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