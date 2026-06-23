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Polizei Mettmann

POL-ME: 62-jähriger Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2606104

POL-ME: 62-jähriger Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2606104
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Erkrath (ots)

In Erkrath ist am Dienstag (23. Juni 2026) ein 62 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr der Erkrather gegen 12:15 Uhr in Hochdahl auf seinem Pedelec über die Gruitener Straße in Richtung Winkelsmühler Weg. Hierbei überholte er rechtsseitig ein vor ihm fahrendes Auto, geriet dabei von der Straße und fiel in eine Böschung.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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