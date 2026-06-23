Polizei Mettmann

POL-ME: 62-jähriger Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2606104

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Erkrath (ots)

In Erkrath ist am Dienstag (23. Juni 2026) ein 62 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr der Erkrather gegen 12:15 Uhr in Hochdahl auf seinem Pedelec über die Gruitener Straße in Richtung Winkelsmühler Weg. Hierbei überholte er rechtsseitig ein vor ihm fahrendes Auto, geriet dabei von der Straße und fiel in eine Böschung.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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