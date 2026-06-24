Polizei Mettmann

POL-ME: 31-jährige Fahrradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2606106

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Ratingen (ots)

Am Dienstagabend, 23. Juni 2026, stürzte in Ratingen eine 31-jährige Fahrradfahrerin. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 18 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Fahrrad die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf. In Höhe der Hausnummer 50 geriet sie mit den Reifen in eine Bahnschiene, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.

Sie wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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