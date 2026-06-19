Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: Durchfahrt Seebohmstraße in SB-Burbach gesperrt
Saarbrücken (ots)
Im Verlaufe des gestrigen Abends kam es im Bereich der unteren Seebohmstraße in Burbach zu Absackungen des Straßenbelags, so dass die Zufahrt im Bereich der Von-der-Heydt-Straße gesperrt werden musste. Untersuchungenforschung / Instandsetzung soll am heutigen Tage beginnen. Für Verkehrsteilnehmer, die die Hubert-Müller-Straße, Langfuhrstraße oder die Große Weyersbergstraße erreichen wollen, wurde eine Umleitung über die Ottstraße eingerichtet. Gleichzeitig wird in dieser für die Dauer der Umleitmaßnahmen ein Haltverbot eingerichtet werden.
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