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POL-ME: Polizei stellt Ladendiebe - 2606108

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Langenfeld (ots)

Am Dienstagmorgen, 23. Juni 2026, konnte die Polizei in Langenfeld zwei junge Männer festnehmen, die zuvor versucht hatten, Parfüm im Wert einiger Tausend Euro aus einem Drogeriemarkt zu entwenden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Um 9:45 Uhr alarmierten Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes in einem Einkaufszentrum an der Solinger Straße die Polizei, nachdem sie zwei junge Männer bei einem Diebstahl zahlreicher Parfümflaschen beobachtet hatten. Als das Duo fliehen wollte, wurde es von den Mitarbeiterinnen festgehalten. Es am zu einem Gerangel, bei der die Täter ihre Beute verloren, ehe sie zunächst fliehen konnten.

Die Mitarbeiterinnen alarmierten nun die Polizei, die die beiden jungen Männer im Rahmen ihrer Fahndung stellen konnte: Sie nahmen die 17 und 19 Jahre alten Männer mit algerischer Staatsangehörigkeit fest und brachten sie zur Polizeiwache.

Erste Ermittlungen ergaben, dass beide bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten waren und der 17-Jährige zudem über keinen festen Wohnsitz verfügt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurde er am heutigen Mittwoch, 24. Juni 2026, einem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.

Der 19-jährige Tatverdächtige aus Mönchengladbach wurde nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahme aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen beide wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

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