Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

Wathlingen (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in Wathlingen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 02.06.2026, 18 Uhr bis Donnerstag, 04.06.2026, 19:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße. Hier durchwühlten sie mehrere Räume. Anschließend entfernten sie sich wieder. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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