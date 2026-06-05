Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Porsche gestohlen

Celle (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Celle einen Porsche entwendet. Der Eigentümer hatte das grüne Cabriolet am Donnerstag, 28.05.2026 auf auf einem Hinterhof in der Straße "Trift" geparkt. Als er am Donnerstag, 04.06.2026 gegen 13:45 Uhr wieder auf dem Parkplatz war, stellte er fest, dass das Fahrzeug weg war. Erste Ermittlungen ergaben, dass es vermutlich in dem Zeitraum von Donnerstag, 28.05.2026, 17 Uhr bis Montag, 01.06.2026 gestohlen wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an, der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Wer in den Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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