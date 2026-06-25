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POL-ME: Mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet: 54-Jähriger gestellt - 2606113

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Velbert (ots)

In Velbert hat die Polizei am Mittwoch, 24. Juni 2026, nach einer Verfolgungsfahrt einen 54 Jahre alten Deutschen festgenommen und mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet. Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21:30 Uhr alarmierten aufmerksame Zeuginnen und Zeugen den Notruf, weil sie an der Bonsfelder Straße einen Streit zwischen zwei Insassen eines Citroen C1 mit einem anderen Autofahrer beobachtet hatten. Hierbei soll einer der Männer aus dem C1 den anderen Autofahrer mit einer Machete bedroht haben. Als die Einsatzkräfte vor Ort erschienen, trafen sie nur noch auf den Fahrer des Citroen C1 - die anderen Beteiligten hatten sich in der Zwischenzeit entfernt.

Bei Erblicken der Polizei flüchtete der Mann mit dem C1 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Velbert-Langenberg. Bei der Verfolgungsfahrt über inner- und außerörtliche Straßen in Velbert missachtete der Fahrer mehrere rote Ampeln und Überholverbote, fuhr zeitweise entgegengesetzt der Fahrtrichtung und erreichte in der Spitze eine Geschwindigkeit von 150 km/h.

Letztlich konnten die Einsatzkräfte den Fahrer, bei dem es sich um einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 54-Jährigen handelte, in Zentrum von Velbert-Langenberg anhalten, festnehmen und anschließend zur Wache bringen.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen ergab sich der Verdacht, dass der Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Der Citroen wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein. Derzeit wird durch die Staatsanwaltschaft die Beantragung eines Haftbefehls geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Im Rahmen der Ermittlungen hinsichtlich des an der Bonsfelder Straße vorausgegangenen Streits geht die Polizei derzeit von einem familiären Hintergrund aus.

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