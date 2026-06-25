Polizei Mettmann

POL-ME: Dieb stiehlt Tageseinnahmen - 2606114

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

Am Mittwochabend, 24. Juni 2026, stahl ein bislang noch unbekannter Täter Bargeld in einer Bäckerei in Heiligenhaus. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20 Uhr zählte ein Angestellter einer Bäckerei, die an einen Supermarkt in einem Einkaufszentrum an der Westfalenstraße angegliedert ist, den Bargeldbestand in der Kasse. Zu diesem Zeitpunkt betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsbereich und stahl das Bargeld. Mitsamt der Tatbeute flüchtete er zu Fuß über den Parkplatz und entkam unerkannt über den "PanoramaRadweg".

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den flüchtigen Dieb trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Im Rahmen erster Ermittlungen gaben Zeugen an, dass der Täter ein Messer sichtbar im Jackenärmel getragen haben soll. Er kann lediglich als circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben werden. Er trug eine Corona-Maske und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke von "Nike" bekleidet. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack von "Nike" mit sich.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat die Tat in dem Einkaufszentrum beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Identität des Diebes machen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell