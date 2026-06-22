Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Steinwurf auf fahrendes Auto: Wer kann weitere Hinweise geben?

Dietzenbach (ots)

(lei) Bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe drohen dem bislang unbekannten Jugendlichen, der am Sonntagabend Steine auf ein fahrendes Auto geworfen haben soll. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Ein Autofahrer war demnach gegen 20 Uhr mit seiner schwarzen Mercedes C-Klasse auf der Velizystraße in westlicher Richtung unterwegs und näherte sich der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße, als er vor der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg drei Jugendliche mit E-Scootern bemerkte. Aus der Gruppe heraus soll einer der Jugendlichen plötzlich Steine auf den vorbeifahrenden Wagen geworfen haben.

Der Fahrer erschrak durch die lauten Einschläge und bremste sein Fahrzeug ab. Verletzt wurde bei dem Vorfall zwar niemand, jedoch entstand an der Beifahrerseite des Wagens ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die drei Jugendlichen entfernten sich anschließend, ohne dass der Autofahrer sie näher beschreiben konnte.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die drei Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

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