PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Polizeibeamte erbeuten Gold und Bargeld +++ Einbruch in Tankstelle +++ Geld aus Portemonnaie gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Gold und Bargeld, Kronberg, Mittwoch, 15.07.2026

(da)Am Mittwochmittag erbeuteten falsche Polizeibeamte in Kronberg Gold und Bargeld. Mit der mittlerweile gängigen Masche, man hätte Zettel mit Namen und Vermögenswerten der Angerufenen aufgefunden, kontaktierten die sich als Polizeibeamte ausgebenden Betrüger über den gesamten Tag vornehmlich Kronberger Bürgerinnen und Bürger. In einem Fall waren die Anrufer derart überzeugend, dass ein Rentner drei vermeintliche Polizisten in seine Wohnung in einem Wohngebiet nahe der Kronberger Burg ließ. Dort fertigten sie Bilder seiner Wertgegenstände und forderten ihn anschließend auf, sich zu seinem eigenen Schutz in seiner Wohnung zu verschanzen. Als Grund nannten sie, dass die vermeintlichen Einbrecher bewaffnet seien. Gleichzeitig entwendeten sie Goldmünzen und Bargeld im Wert von über 200.000 Euro, bevor sie gegen 13 Uhr das Weite suchten. Während der gesamten Tat hielt eine Betrügerin den Mann zusätzlich am Telefon, um die Drohkulisse weiter zu untermauern. Zu einem der "Polizisten" in der Wohnung liegt eine Personenbeschreibung vor. Er war circa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und trug blaue, lange Jeans. Außerdem wurde er als mitteleuropäisch aussehend beschrieben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen. Inwiefern diese Tat in einem Zusammenhang mit den Festnahmen in Kronberg und Oberursel steht, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen (s. hierzu Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6316022).

2. Einbruch in Tankstelle,

Wehrheim, Industriestraße, Donnerstag, 16.07.2026, 1.33 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen versuchte ein Einbrecherduo, in eine Tankstelle in Wehrheim einzubrechen. Um 1.33 Uhr schlug einer der beiden die Fensterscheibe im Kassenbereich des Gebäudes in der Industriestraße ein. Diese ging jedoch nicht vollständig zu Bruch. Zudem löste die Alarmanlage aus, weshalb er von weiteren Tathandlungen absah und mit seinem Komplizen, der außerhalb des Geländes Schmiere stand, über die Gleise in Richtung Bahnhofstraße davonrannte. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Zu dem Mann auf dem Tankstellengelände liegt eine Personenbeschreibung vor. Er hat eine kräftige Statur und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einem weißen T-Shirt, einer hellblauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Geld aus Portemonnaie gestohlen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Am Houiller Platz, Dienstag, 14.07.2026, 13.25 Uhr

(da)Am Dienstagmittag wurde ein 91-jähriger Mann in Seulberg Opfer eines Trickdiebes. Gegen 13.25 Uhr wurde der 91-Jährige auf dem Houiller Platz von einem Unbekannten angesprochen, der ihn nach Kleingeld fragte. Als der Hilfsbereite sein Portemonnaie zückte, entwendete der Dieb durch geschickte Ablenkung sämtliche Geldscheine daraus. Mit seiner Beute verschwand er in unbekannte Richtung. Der Diebstahl fiel erst später auf. Bei dem Täter handelte es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann mit heller Haut und kräftiger Statur. Er wurde als gut gekleidet beschrieben und sprach gebrochen Deutsch. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell