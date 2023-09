PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrug auf Online-Verkaufsportal +++ Telefonbetrüger ergaunern 2.000EUR +++ Schwerverletzter nach Verkehrsunfall +++ Schulbus die Vorfahrt genommen - mehrere Kinder leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrug auf Online-Verkaufsportal,

Oberursel, Samstag, 16.09.2023

(da)Betrüger haben es nach wie vor auf Ihre Bankdaten abgesehen. Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen sich die Betrüger Verkaufsportale oder Tauschbörsen im Internet zunutze machen. So auch in den vergangenen Tagen in Oberursel. Dort hatte eine 18-Jährige verschiedene Artikel auf einer Verkaufsplattform zum Kauf angeboten. Daraufhin meldeten sich die Betrüger und täuschten Interesse vor. Die Vorgehensweise ist mittlerweile auf vielen Portalen identisch. Die vermeintlichen Interessenten schicken der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer eine E-Mail mit einem Link. Über diesen Link wird man aufgefordert, die Daten des Online-Banking-Kontos einzugeben, damit das Geld für die angebotenen Artikel scheinbar schnell überwiesen werden kann. Tatsächlich handelt es sich aber um eine gefälschte, täuschend echt erscheinende sogenannte "Phishing"-Seite, über die die Betrüger an Ihre Bankdaten gelangen wollen. Werden Kreditkartendaten oder gar Zugangsdaten zum Online-Banking eingegeben, haben die Betrüger leichtes Spiel und Zugriff auf Ihr Erspartes. So geschehen im konkreten Fall in Oberursel. Hier buchten die Betrüger in mehreren Abbuchungen über 4.000 Euro vom Konto der Betrogenen ab. Die Polizei rät an dieser Stelle ausdrücklich, niemals Zugangsdaten oder Kreditkartendaten auf solchen verlinkten Internetseiten einzugeben. Nutzen Sie immer die Ihnen vertrauten Möglichkeiten Ihres Geldinstituts bzw. Bezahldienstes oder die offiziellen Bezahlmöglichkeiten der Verkaufsportale.

2. Telefonbetrüger ergaunern 2.000EUR,

Bad Homburg, Freitag, 15.09.2023

(da)Telefonbetrüger haben am Freitag bei einer ahnungslosen 69-jährigen Frau aus Bad Homburg 2.000 Euro erbeutet. Wie so oft gelang es den professionellen Betrügern, durch ihre überzeugende Gesprächsführung das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. Anlass des Anrufes war in diesem Fall jedoch nicht wie oft üblich ein vorgeblicher Unfall eines Familienangehörigen, sondern angebliche nicht autorisierte Abbuchungen eines Online-Bezahldienstes. Diese Abbuchungen könnten nur verhindert werden, wenn die Angerufene ihre Online-Banking-Daten preisgeben und diverse Guthaben von Geschenkkarten auf ein angegebenes Konto überweisen würde. Derartige Vorgänge dienen laut den Betrügern vordergründig der Verifizierung der Benutzerdaten der Angerufenen, bringen die Betrogenen aber meist um mehrere tausend Euro. So auch im vorliegenden Fall, in dem die 69-Jährige Guthabenkarten im Wert von 2.000 Euro erwarb und deren Legitimierungs-Codes herausgab. Die Polizei rät dringend, niemals am Telefon Zugangsdaten für das Online-Banking oder andere Bezahldienste herauszugeben. Derartige Anrufe sind immer unseriös. Seien Sie auch bei der Herausgabe anderer persönlicher Daten misstrauisch. Legen Sie im Zweifelsfall auf und kontaktieren Sie den vermeintlichen Anrufer über Ihnen bekannte Telefonnummern, um sich zu vergewissern, dass es sich z.B. tatsächlich um Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Ihrer Bank handelt.

3. Einbruch in Fahrradgeschäft,

Wehrheim, Am Dreschplatz, Donnerstag, 14.09.2023, 21:40 Uhr bis Freitag, 15.09.2023, 09:50 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Fahrradgeschäft in Wehrheim eingebrochen. Die Fahrraddiebe brachen zunächst die Eingangstür des Geschäfts in der Straße "Am Dreschplatz" auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort erbeuteten sie zwei Pedelecs sowie Bargeld. Mit dieser Beute im Wert von über 10.000 Euro flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. E-Bikes aus Garage gestohlen,

Kronberg, Talweg, Sonntag, 10.09.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 15.09.2023, 08:00 Uhr

(da)Ebenfalls zwei Pedelecs wurden in der vergangenen Woche in Kronberg gestohlen. Hier drangen die Einbrecher in die Garage eines Einfamilienhauses im Talweg ein und nahmen die beiden Pedelecs der Hausbewohner an sich. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest, lässt sich aber bislang auf Sonntagmittag bis Freitagmorgen eingrenzen. In diesem Zeitraum gelangten die Diebe in die Garage und flüchteten mit den Rädern im Wert von über 10.000 Euro im Gepäck in unbekannte Richtung. Auch hier ermittelt nun die Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter (06172) 120-0 entgegen.

5. Fußgänger haut Delle in vorbefahrendes Auto, Königstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 16.09.2023, 17:50 Uhr

(da)Am Samstagabend hat ein Fußgänger eine Delle in ein vorbeifahrendes Auto geschlagen. Gegen 17:50 Uhr befuhr ein Kelkheimer mit seinem roten Porsche die Wiesbadener Straße in Königstein/Schneidhain. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt an der Kreuzung Wiesbadener Straße/Waldhohlstraße/Wiesengrundstraße sei ihm ein Fußgänger auf offener Straße entgegengekommen. Der Porschefahrer sei noch nach links ausgewichen und habe sein Fahrzeug abgebremst. Der Fußgänger habe jedoch im Vorbeigehen auf das Dach seines Wagens geschlagen und dort eine Delle verursacht. Anschließend sei er in unbekannte Richtung davongelaufen. Der Autofahrer konnte den Fußgänger als männlich, sehr kräftig und ca. 58 Jahre alt beschreiben. Der Mann habe graue, leicht gelockte Haare und mehrere Warzen im Gesicht gehabt. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

6. Schwerverletzter nach Verkehrsunfall, Friedrichsdorf/Köppern, Köpperner Straße, Sonntag, 17.09.2023, 16:30 Uhr

(da)Ein Radfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Köppern schwer verletzt worden. Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 92-jähriger Mann mit seinem PKW die Köpperner Straße von der Ortsmitte kommend in Richtung Friedrichsdorf. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-jähriger Radfahrer in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung der Oderstraße wollte der PKW-Fahrer nach links in ebendiese abbiegen, übersah dabei aber nach ersten Erkenntnissen den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am PKW entstand lediglich leichter Sachschaden.

7. Schulbus die Vorfahrt genommen - mehrere Kinder leicht verletzt, Usingen/Eschbach, Schulstraße Freitag, 15.09.2023, 07:20 Uhr

(da)Beim Bremsmanöver eines Schulbusses sind am Freitag sieben Schülerinnen und Schüler leicht verletzt worden. Der Schulbus befuhr gegen 7:20 Uhr die Schulstraße in Eschbach. Zur gleichen Zeit hielt ein bislang unbekannter schwarzer PKW am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6. Kurz bevor der Bus den PKW passierte, scherte dieser unerwartet auf die Fahrbahn ein, um in den fließenden Verkehr einzufahren. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, wobei hierdurch sieben Kinder verletzt wurden. Der schwarze PKW setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten einer bzw. eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

