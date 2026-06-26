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Polizei Dortmund

POL-DO: Die Polizei Dortmund sucht einen räuberischen Erpresser

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0523

Am 17.06.26, gegen 14:05 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Dortmund-Hombruch zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein unbekannter Mann forderte Geld von der Kassiererin und hielt hierbei einen nicht erkennbaren Gegenstand in der Hand. Er flüchtete anschließend ohne Beute aus dem Supermarkt.

   Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
   - 18 bis 25 Jahre alt
   - ca. 1,80 bis 1,90 m groß
   - hagere Statur
   - dunkle Haarfarbe
   - bekleidet mit einem Deutschland-Trikot, Jeans und grauer Mütze
   - trug außerdem nach eine Sonnenbrille und ein weiß/rot kariertes 
     Tuch vor dem Gesicht

Bilder zur Fahndung sind im Fahndungsportal der Polizei eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/208037

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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