Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Warenbetrug in Aplerbeck - Polizei warnt vor Wechselgeldbetrug

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0510

Am vergangenen Mittwoch (24.06.26) wollte ein Mann gegen 16:15 Uhr in einem Baumarkt in Aplerbeck Ware, die er vorher durch betrügerische Weise durch einen Wechselgeldbetrug erlangt hatte, in Bargeld umtauschen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin im Baumarkt verhinderte jedoch den Betrug. Der Filialeiter rief die Polizei, die anschließend Anzeige gegen den Mann erstattete und den Mann erkennungsdienstlich behandelte.

Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte ein Mann in einem Baumarkt in Aplerbeck Ware umzutauschen, um im Gegenzug den Warenwert in Bargeld ausgezahlt zu bekommen. Der Mann bestand bei dem Umtausch unbedingt auf Bargeld. Das kam der Mitarbeiterin jedoch komisch vor, da ihr vergangene Fälle von Wechselgeldbetrug in anderen Märkten in Erinnerung geblieben waren. Sie vermutet, dass die Ware auf diese Weise erlangt wurde und nun wieder von dem Betrüger umgetauscht werden sollte.

Die Polizei konnte den Mann antreffen und strafrechtliche Schritte einleiten. Bei einer im Nachgang durchgeführten Durchsuchung seines Autos stellten die Polizeibeamten noch Beweismittel sicher, die darauf hindeuten: Der 58-Jährige aus Rumänien scheint regelmäßig diverse Betrugsmaschen auszuüben.

Ein Beispiel ist der Wechselgeldbetrug, bei dem Betrüger versuchen, beim Bezahlen an der Kasse durch Verwirren des Kassierers bei der Rückgabe von Wechselgeld mehr Geld zurückzubekommen, als ihnen zusteht. Wie nun bei dem Fall in Aplerbeck versuchen die Betrüger im Anschluss die erlangte Ware wieder umzutauschen, um den Warenwert wieder zurückzubekommen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche! Opfer dieses Betrugs können nicht nur Geschäfte, sondern auch Privatpersonen auf dem Trödelmarkt oder auf der Straße werden. Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

Bleiben Sie aufmerksam beim Bezahlvorgang. Oft verwickeln die Betrüger Sie in ein längeres Gespräch, während Sie das Geld herausgeben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und überprüfen Sie im Nachgang den Betrag.

Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt rufen Sie den Notruf 110.

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