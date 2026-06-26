Polizei Dortmund

POL-DO: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle im Dortmunder Westen: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0520

In den Abendstunden des Donnerstags (25. Juni 2026) kam es in Dortmund-Dorstfeld zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle. Der unbekannte Täter flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat gegen 22:50 Uhr ein unbekannter maskierter Mann mit einer Pistole den SB-Bereich der Tankstelle an der Wittener Straße und forderte eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse auf.

Dabei schob er die 51-jährige Frau in Richtung der Kassenschublade. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Täter in die Kasse griff und Bargeld im dreistelligen Bereich raubte. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß in Richtung der Straße Oberbank.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: etwa 17 Jahre alt, schlanke Statur, etwa 1,80 Meter groß, trug schwarze Kleidung und eine Maske über dem Gesicht.

Die Tankstellen-Angestellte aus Dortmund blieb körperlich unverletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Flüchtigen machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

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